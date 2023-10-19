Хотят лишить тепла: ВСУ планируют атаковать Россию зимой беспилотниками

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Какие планы готовят боевики из Киева?

Украина хочет оставить Россию без тепла и уже готовит план по атаке ее теплоэлектростанций. Об этом изданию URA.RU заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, в ближайшее время на российские регионы может быть произведена попытка атаки беспилотниками. Их целью, вероятнее всего, могут стать не только военные объекты, но в основном — объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлектростанции, трансформаторные подстанции.

«Украинский режим разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы при возможности постараться атаковать в холодный период энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии. Они готовятся к этому», — сказал Кнутов.

Пытаться атаковать ракетами киевские власти не будут — оружие не такое хорошее. А вот устроить террор с помощью беспилотников — любимая тактика Украины.

Однако все беспилотники в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались бессильны перед российскими средствами ПВО, что уже было неоднократно доказано на практике — ПВО и средства РЭБ успешно ликвидируют дроны. Военные используют радары раннего предупреждения, чтобы заглушить и нарушить связь с беспилотниками, а также пулеметы, чтобы сбивать их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ.