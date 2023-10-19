В Подмосковье убит сын легендарного рок-музыканта, основателя группы «Парк горького» Стаса Намина
Денис Птицын 2 718 0
В Подмосковье убит сын основателя группы «Парк горького» Стаса Намина
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
Родственников певца хладнокровно зарезали.
В подмосковной деревне Крюково убит Артем Микоян — сын легендарного рок-музыканта основателя группы «Парк горького» Стаса Намина. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину зарезали на даче вместе с тещей исполнителя.
Убитый Артем Микоян — художник и кинематографист. Подробности происшествия уточняются.
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