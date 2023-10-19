В Подмосковье убит сын легендарного рок-музыканта, основателя группы «Парк горького» Стаса Намина

Денис Птицын 2 718 0

В Подмосковье убит сын основателя группы «Парк горького» Стаса Намина

В Подмосковье убит сын легендарного рок-музыканта, основателя группы «Парк горького» Стаса Намина
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Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

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Родственников певца хладнокровно зарезали.

В подмосковной деревне Крюково убит Артем Микоян — сын легендарного рок-музыканта основателя группы «Парк горького» Стаса Намина. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину зарезали на даче вместе с тещей исполнителя.

Убитый Артем Микоян — художник и кинематографист. Подробности происшествия уточняются.

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