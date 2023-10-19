На Голанских высотах у границ Израиля прогремел взрыв

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Tianlang

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Подробности происшествия уточняются.

На Голанских высотах вблизи границы Израиля произошел мощный взрыв. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, о ночном взрыве начали сообщать местные сирийские источники. Причина произошедшего не установлена. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Голанские высоты ранее входили в состав Сирии, однако после Шестидневной войны 1967 года большая их часть была захвачена Израилем. Несмотря на это, в Совбезе ООН аннексию Голанских высот израильской стороной признали незаконной. Соответствующая резолюция вышла в 1981 году.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто нанес роковой удар по госпиталю в секторе Газа.