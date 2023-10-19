Публичная пощечина: король Иордании унизил Байдена отказом от встречи

Фото: www.globallookpress.com / Jim Watson - Pool via CNP

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Как администрация американского президента могла допустить такой провал?

Король Иордании Абдалла II унизил президента США Джо Байдена, отказавшись от встречи. Об этом заявила журналистка и политический обозреватель Анна ван Денски на своем Youtube-канале.

По ее мнению, американский президент буквально получил «пощечину» и его визит в Израиль изначально был провальным, ведь король Иордании отказался от переговоров заранее.

Эта ситуация очень удивила журналистку — как администрация Байдена могла допустить такого публичного унижения президента?

«Совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку то, что это будет провалом, уже было ясно во время визита Энтони Блинкена (госсекретарь США — Прим. ред.), который ждал приема у саудовского принца восемь часов», — отметила Денски.

Второй пощечиной, по ее словам, для Джо Байдена был отказ встречаться со стороны главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден будет делать во время визита в Израиль.