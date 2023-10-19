Полезно и вкусно: ТОП-3 рецепта с использованием авокадо

Алексей Панков 91 0

Пятый канал собрал три простых и быстрых рецепта из авокадо

Полезно и вкусно: ТОП-3 рецепта с использованием авокадо

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Это довольно полезное растение, которое можно купить в большинстве российских супермаркетов.

Авокадо — довольно полезное растение, которое можно купить в большинстве российских супермаркетов. В этой статье редакция 5-tv.ru собрала три быстрых и простых рецепта.

Шоколадный мусс из авокадо

Фото: www.globallookpress.com / Graeme Hendry

Самый простой десерт в нашей подборке. Для приготовления потребуется миксер и три минуты свободного времени.

Ингредиенты:

  • Авокадо — одна штука;
  • Мед — полторы столовых ложки;
  • Какао — две столовых ложки;
  • Лимонный сок — две чайных ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Ванилин — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Сперва необходимо измельчить в блендере авокадо;
  • Затем добавить все оставшиеся ингредиенты и повторно измельчить;
  • Если получившаяся масса слишком жидкая, стоит добавить еще какао.

Бульон из креветок

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Блюдо для настоящих гурманов, которое может стать основой для различных супов. При желании можно добавить другие ингредиенты на свой вкус.

Ингредиенты:

  • Креветки — 500 граммов;
  • Вода — один литр;
  • Авокадо — половина штуки;
  • Зелень — две ветки;
  • Морская соль — половина чайной ложки. 

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Залить холодной водой креветки до полной разморозки;
  • Промыть и удалить кишечную вену;
  • Положить в кастрюлю, залить теплой водой и варить десять минут после кипения;
  • Посолить бульон и украсить его зеленью и дольками авокадо.

Бутерброд с авокадо и тунцом

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

Отличный перекус для тех, кто устал от колбасы и сыра.

Ингредиенты:

  • Хлеб — четыре куска;
  • Тунец — одна банка консервов;
  • Авокадо — две штуки;
  • Специи и приправы — по вкусу;
  • Лук фиолетовый — пол-штуки.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Размять авокадо вилкой и выложить массу на хлеб;
  • Положить сверху куски тунца и нарезанный лук;
  • Посыпать бутерброд специями.

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