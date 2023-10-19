В России начнут создавать дорожки для электросамокатов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Как ожидается, это поможет разделить потоки пешеходов и средств индивидуальной мобильности и снизить количество аварий на дорогах.

В России собираются массово создавать дорожки для электросамокатов и велосипедов. Как ожидается, это поможет разделить потоки пешеходов и средств индивидуальной мобильности. И снизить количество аварий на дорогах.

Нормы должны появиться в градостроительных правилах. Это следует из дорожной карты правительства, пишут «Известия».

Кроме того, для самокатов собираются строить и парковки по аналогии с автомобильными. Как ожидается, Минстрой, Минтранс и МВД разработают новые правила к следующему лету.