Батальон «Барс-12» громит подземные позиции ВСУ под Белогоровкой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Наши военные говорят, что в последнее время украинское командование не щадит своих боевиков.

А на лисичанском направлении не утихают бои под Белогоровкой — населенным пунктом, который уже неоднократно переходил из рук в руки. Наши военные говорят, что в последнее время командование ВСУ не щадит своих боевиков, отправляя их, что называется, на убой.

С бойцами отряда «Барс-12», которые защищают этот участок фронта, пообщался корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. С «холодком» в груди едем через минные поля к позициям на лисичанском направлении.

К счастью, парни из «Барс-12» знают тут все безопасные тропы. Но вот дорога блокирована — спешиваемся и чуть не наступаем на противотанковую мину, они здесь повсюду.

Вот полсотни ТМ сброшены в ров. Вероятно, для того, чтобы подорвать дорогу во время возможного прорыва ВСУ.

Не только боевые машины можно увидеть на фронте, но и один из подбитых таких агрегатов. Экскаватор, который здесь копает позиции.

И во время работы прилетела мина, выбиты стекла. Что произошло с самим машинистом, пока не понятно.

Бойцы успокаивают: саперы и машинист успели выйти из-под обстрела живыми. Идем к позициям с командиром минометчиков с позывным «Забой».

Говорит, что ВСУ копят под Белогоровкой силы. Скорее всего, для обороны, но и встретить их прорыв мы готовы.

«Если противник напором идет слишком, мы одним стволом не будем справляться, будем в два или в три ствола», — говорит «Забой».

Канониры уже получили координаты цели и наводят орудие. Работать будут по складу боеприпасов на украинских позициях под Белогоровкой, заодно поражая блиндажи ВСУ, лупит дождь, поэтому противник сидит по норам.

Слякотная погода, немного сырая, потому решили придать огоньку, и сейчас по противнику будет открыт огонь — по Белогоровке. Но одного снаряда показалось мало, и вот досылаем противнику второй зажигательный — говорят, попали.

От бедной Белогоровки ничего не осталось. Это наши архивные кадры прошлого года, когда нам с огромным риском, но удалось туда попасть.

Поселок не раз переходил из рук в руки и, по сути, стерт взаимными обстрелами. Но противник хорошо окопался под землей — приходится, как говорят бойцы, его выковыривать.

«Уже не раз мы их уничтожаем. Они отстраиваются, мы сидим, курим, ждем, пока они отстроятся. Пока там накопятся. Потом их опять уничтожаем. Поджигаем, но они опять туда заходят. Нескончаемый конвейер по уничтожению у них какой-то. Те, кто хотят жить, они сдаются. Кто не хочет — умирают», — заявляет «Забой».

Наши штурмовики всегда дают украинцам шанс сделать выбор. Противник же благородством не блещет — подло бьет «Градами» по мирным жителям в Лисичанске, а позиции наших войск забрасывают кассетными снарядами.

«Тут только в блиндаж, по-другому никак. Взрываются они наверху и летят уже отдельными частями, уже на земле разрываются. Очень много осколков от того. Большая площадь поражения», — объясняет боец отряда «Барс-12» с позывным «Ефим».

Помимо кассетных снарядов, которых у ВСУ более чем в достатке, на лисичанском направлении появились и вражеские дроны-камикадзе. Правда, этот фактор не дает врагу успехов в продвижении. Наши продолжают уверенно держать свой участок фронта и планомерно уничтожать все новые и новые резервы противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе предупредили ВСУ о хитром маневре российских войск.