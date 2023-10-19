«Это геноцид»: пропалестинские митинги бушуют в Европе и США

Фото, видео: Reuters / Christian Mang; 5-tv.ru

В США протестующие захватили Капитолий, в Берлине полиция с трудом удерживает толпу от захвата синагоги, волна протестов прошла по крупнейшим городам Европы.

Неверие в непричастность Тель-Авива к уничтожению госпиталя в Газе уже выливается в беспорядки в европейских городах. Антиизраильские выступления проходят в Берлине, где мигрантские районы буквально восстали. В полицию летят бутылки и фейерверки. В ответ толпу поливают из полицейских водометов. Однако остудить пыл протестующих не помогает даже ледяная вода. В этом убедился корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

На улицах европейских городов тоже война против Израиля и тех, кто его поддерживают. Мигрантские районы Берлина охвачены пропалестинским восстанием. Полицию обстреливают фейерверками, забрасывают бутылками; в ответ по толпе наносят удар из полицейских водометов. Но едва ли им удается охладить этот пыл.

Пропалестинские протесты подобрались уже вплотную к органам государственной власти в Германии. Сидячая демонстрация прямо под окнами Министерства иностранных дел. Требования все те же — «Свобода» и «Признание Палестины». И даже такие мирные антиизраильские протесты под запретом. Приказ с самого верха — разгонять. Полиция даже не вытесняет, а а именно выталкивает, сбивая с ног и заламывая руки.

В США десятки сторонников Палестины вообще пошли на штурм Капитолия. И в итоге ворвались в него, требуя прекратить бомбардировки по Сектору Газа. Единственный американский конгрессмен, который к ним вышел и тот не нашел лучшего аргумента, кроме как поразмахивать израильским флагом с верхнего этажа.

«Израиль должен уйти из Палестины и оставить Святую Землю палестинскому народу. Речь идет не только о Газе. Я говорю о всей Палестине. Они должны покинуть страну», — говорит протестующий в Нью-Йорке Мустафа Маурси.

«Это геноцид — по-другому и не скажешь. Израиль буквально взорвал мирных жителей», — добавляет другой протестующий Мохаммед Омар.

Своя Палестина и Свой Израиль теперь в каждой западной и европейской столице. Бунт в Мадриде, Гааге, новые масштабные выступления в Афинах, уличные сражения с полицейскими в турецких городах.

Повсеместная радикализация и антисемитизм. Не где-нибудь, а в том же Берлине с его нацистским прошлым — атака на синагогу и еврейский культурный центр. Один из пропалестинских активистов бросил в здание «коктейль Молотова». Здесь и раньше был постоянный полицейский пост. А теперь и вовсе приходится держать настоящую оборону с помощью тотального оцепления.

В том же Берлине в знак солидарности с евреями люди из противоборствующего лагеря несут свечи и цветы.

«Нам нужно дистанцироваться только от одного — от насилия», — говорит учительница в берлинской школе Эда.

Но его уже вряд ли остановишь: антиизраильские силы призывают превращать каждый день в день беспрецедентного гнева по всему миру.

В Австрии уже объявлен режим повышенной террористической угрозы, а Германия, ожидая роста нелегальной миграции и прибытия с беженцами отъявленных экстремистов, вводит пограничный контроль прямо внутри Евросоюза со всеми соседними странами.

Тем временем в Израиле считают, что война с ХАМАС займет несколько месяцев, передает 5-tv.ru.