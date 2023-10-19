Красавиц полно: Ольга Орлова не простит измену мужа

Фото: Instagram* / olgaorlova1311

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В доме телеведущей работают красивые домработницы.

Ольга Орлова заявила, что не намерена прощать измену мужчины. Признанием телеведущей поделилось издание 7Дней.ru.

Звезда рассказала, что, выбирая домработницу в свой загородный дом, ориентировалась только на профессиональные навыки и совсем не обращала внимание на внешность. Фанаты Орловой засыпали ее вопросами, не боится ли она, что ее мужа Валерия уведут?

Телеведущая подчеркнула, что невозможно насильно удержать мужчину насильно. Дом — не единственное место, где тот может найти любовницу. Она также добавила, что никогда не станет жить с человеком, который любит не ее.

«Длинноногих красавиц полно вокруг, так что совершенно не обязательно бояться их дома. Тот, кто ищет, тот всегда найдет», — рассказала девушка.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова не стесняется использовать фильтры при публикации снимков в личном блоге. Ведущая отметила, что старается не переусердствовать с ними.

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