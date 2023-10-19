«Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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ВСУ допустили серьезную ошибку в зоне СВО.

Один из французских военных порассуждал, что бы случилось, если бы конфликт на Украине закончился бы завтра. Слова генерала Бруно Клермона привело издание Valeurs Actuelles.

По его словам, окончание боевых действий в данный момент означало бы стопроцентную победу Российской Федерации.

«Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», — заявил Клермон.

Журналисты издания также отметили, что хваленное контрнаступление украинских боевиков не достигло своих целей, так как в планировании хода боевых действий командование ВСУ допустило ряд серьезных ошибок. К примеру, им так и не удалось почти за полгода прорвать первую линию российской обороны.

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