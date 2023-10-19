Трубы горят: девушка ударила ножом сожителя-алкоголика

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

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Ранее она уже была судима за угрозу убийством.

Жительница Красноармейска ударила ножом своего сожителя. Эксклюзивные подробности жестокого покушения появились в распоряжении 5-tv.ru.

В середине октября Алексей в ходе одной из ссор сообщил своей возлюбленной Полине о «горящих трубах» и ушел распивать алкоголь к их общей знакомой. Девушка, побыв в одиночестве какое-то время, решила отомстить отвергнувшему ее мужчине. Прихватив с собой нож, она отправилась за парнем.

Около полуночи девушка добралась до квартиры, где отдыхал ее молодой человек. Без долгих церемоний Полина нанесла холодным оружием удар в живот Алексея. К счастью, на выручку быстро подоспели врачи, которые забрали мужчину в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Правда, со своей второй половинкой встретится он нескоро. Девушку арестовали сотрудники правоохранительных органов. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее она уже была осуждена за угрозу убийством.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области мужчина расчленил гостя и сварил из него суп.