Трубы горят: девушка ударила ножом сожителя-алкоголика
В Московской области девушка ударила ножом своего сожителя
Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter
Ранее она уже была судима за угрозу убийством.
Жительница Красноармейска ударила ножом своего сожителя. Эксклюзивные подробности жестокого покушения появились в распоряжении 5-tv.ru.
В середине октября Алексей в ходе одной из ссор сообщил своей возлюбленной Полине о «горящих трубах» и ушел распивать алкоголь к их общей знакомой. Девушка, побыв в одиночестве какое-то время, решила отомстить отвергнувшему ее мужчине. Прихватив с собой нож, она отправилась за парнем.
Около полуночи девушка добралась до квартиры, где отдыхал ее молодой человек. Без долгих церемоний Полина нанесла холодным оружием удар в живот Алексея. К счастью, на выручку быстро подоспели врачи, которые забрали мужчину в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Правда, со своей второй половинкой встретится он нескоро. Девушку арестовали сотрудники правоохранительных органов. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее она уже была осуждена за угрозу убийством.
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