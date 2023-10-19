Выбыл из игры: футболист Неймар получил серьезную травму

Неймар не сыграет в этом году из-за серьезной травмы

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / LAURENT SANSON

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Знаменитого спортсмена ждет операция.

В конце первого тайма отборочного матча на Чемпионат мира по футболу 2026 года между Бразилией и Уругваем Неймар получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Аль-Хиляль», где сейчас играет спортсмен.

По итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали разрыв мениска в коленном суставе и повреждение крестообразной связки. В ближайшее время Неймару сделают операцию. Однако вернуться на поле он сможет только через полгода.

«Позже ему предстоит операция, после которой будет определена программа лечения и период восстановления. Возвращайся сильнее», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Неймар подписал контракт с командой «Аль-Хиляль» Саудовской Аравии. За два года спортсмен получит около 400 миллионов долларов. Также ему пообещали доплачивать за посты в социальных сетях с упоминанием страны или нового клуба.