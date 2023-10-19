«Стены черные, промерзают»: чем занимается УК «Паритет» из Щелково вместо работы?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

Обычная коммунальная проблема в подмосковном Щелкове разрослась до масштабов локальной катастрофы.

Получила продолжение скандальная истории из подмосковного Щелково, где люди не могут добиться включения отопления, а директора управляющей компании волнует лишь чистота на собственном крыльце. Эта обычная коммунальная история привлекла к себе внимание из-за сотрудницы, которая накануне переехала на машине одну из недовольных жительниц.

Теперь выяснилось, что управляют обслуживающей организацией бывшие чиновники, уже сидевшие за взятки. Корреспондент «Известий» Иван Литомин отправился выяснять подробности и оказался в центре жарких баталий.

Успокоить разъяренную толпу здесь не получается даже у следователей. Полиция, сотрудники, жильцы, журналисты — в щелковской управляющей компании «Паритет» сегодня к согласию снова не пришли. Пытаются уже третью неделю.

Жильцов морозят: отопления — нет, горячей воды — нет. Батареи — холодные. Спасают обогреватели. Но не от плесени. Татьяна Ермакова только за последний год ремонт делала уже дважды.

«В мае пришлось оторвать все обои, потому что стены черные, промерзают. И обрабатывали, и что только не делали», — отмечает женщина.

И так — повсеместно: дом за домом, подъезд за подъездом. То подвалы в воде, то крыша течет.

Управляющего директора при этом волнует лишь чистота на собственном крыльце: все-таки журналисты приехали, полицейские. Проблему решает оперативно — прямо посреди интервью.

Обычная коммунальная проблема в подмосковном Щелкове привлекла к себе внимание накануне. Жильцы точно так же пришли сюда с жалобами, как вдруг увидели, что из «Паритета» выбегает дама с документами в руках.

Почему женщина так испугалась и что у нее были за документы? Наталья Савелова — та, что пыталась остановить даму, говорит: сотрудница выносила бумаги из офисного сейфа. Вероятно, пыталась что-то скрыть.

Остальные сотрудники «Паритета» воспользовались ситуацией и заперлись внутри.

Здесь, вероятно, есть что скрывать. «Паритет», по данным базы СПАРК, компания со сложной схемой управления. Только за последние два года здесь сменились несколько директоров. Сама компания при этом входит в так называемую ассоциацию УК «Основа», которой управляет бывший замминистра строительства Хабаровского края Денис Киреев. В 2017-м суд признал его виновным в коррупции и отправил в колонию. Но сейчас срок наказания уже вышел, и Киреев, получается, вернулся в коммунальную сферу со своим привычным стилем работы.