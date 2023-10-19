Лишится 50 миллионов? В каком случае признают тайное завещание дяди Ефремова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Александр Покровский хотел, чтобы квартира в центре Москвы стала собственностью государства.

Согласно завещанию своего дяди, Михаил Ефремов получил квартиру на Тверской улице за 50 миллионов рублей. Однако отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП актер может лишиться недвижимости из-за тайной версии документа. В подробностях спора о наследстве покойного Александра Покровского разобралось издание «Страсти».

По новой версии документа, обнародованной адвокатом Александром Добровинским, жилплощадь должна отойти государству. По имеющимся данным, первая редакция документа якобы была написана под давлением со стороны актера и не имеет силы.

Юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова объяснила, в каких случаях у знаменитого артиста могут отобрать квартиру. Для этого необходима совокупность двух факторов:

Бумага должна представлять по своей форме завещание;

Ее должны составить в присутствии двух свидетелей.

Также в подобной щекотливой ситуации необходимы чрезвычайные условия, в которых находился автор, вроде угрозы жизни без возможности обратиться к нотариусу.

«Такое завещание подлежит исполнению только при условии его подтверждения судом. Если такое завещание будет подтверждено судом и оно будет противоречить первому, то именно та воля, которая закреплена во втором завещании, будет исполняться», — объяснила Подгрудкова.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что дядя актера Михаила Ефремова хотел завещать свое имущество семье покойного Сергея Захарова, который погиб в 2020 году в ДТП с участием актера.