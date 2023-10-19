Небензя: около тысячи россиян стали заложниками блокады Газы

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu

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Местные жители страдают от нехватки продовольствия и медикаментов, есть предпосылки к гуманитарной катастрофе.

Заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи россиян. Об этом заявил Василий Небензя — постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) — во время недавнего заседания, передает агентство РИА Новости.

По совам дипломата, граждане РФ и члены их семей находятся в опасности. Также он добавил, что около двух миллионов жителей региона лишись электроснабжения, воды, продовольствия, медицинской помощи и прочего. Небензя считает, что Совет Безопасности (СБ) не смог принять решения, которое бы прекратило гуманитарную катастрофу в Газе.

«Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву», — отметил постпред.

Дипломат также отметил, что Москва требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Виновные в нем должны быть наказаны.

Израиль подвергнулся ракетной атаке со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Россия подготовит обращение в ООН по поводу атаки на больницу в Газе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль удалил из соцсетей видеодоказательство обстрела больницы в Газе. В результате ракетного удара, по данным СМИ, погибли более 800 человек.