МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Дарья Евстрахина 188 0
МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
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Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Тема:
Спецоперация

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) справились со своей задачей.

Над Белгородской областью вечером 18 октября около 20:00 по московскому времени сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.

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