Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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На Западе заявляют о проигрыше России на Украине. Так пусть же приезжают праздновать победу!

Президент РФ Владимир Путин посмеялся над словами американского лидера Джо Байдена, который заявил, что Россия проиграла на Украине. Во время пресс-конференции в Пекине он призвал его забрать у Киева поставленные дальнобойные ракеты ATACMS и приехать в Москву праздновать «победу».

«Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, если проиграна война», — прокомментировал Путин.

Глава государства назвал смешной реплику Байдена на фоне продолжающихся поставок украинским нацистам.

Комментируя возможность оказаться за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, он сообщил, что диалог возобновится, если Киев проявит желание и сделает шаги навстречу. Речь идет, конечно же, про стол переговоров.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS.