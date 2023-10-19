«Мне недолго осталось»: перенесшая инсульт Федосеева-Шукшина задумалась о наследстве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Семья великого советского артиста продолжает конфликтовать между собой.

Лидия Федосеева-Шукшина, недавно перенесшая инсульт, задумалась о том, что будет после ее ухода, с наследством. Народная артистка РСФСР считает, что оно должно перейти младшей дочери Ольге. Об этом актриса рассказала во время съемок шоу на одном из федеральных каналов.

Речь идет о квартире, которая осталась после смерти великого советского актера и режиссера Василия Шукшина. Артистка боится, что внучка Анна, которая является одним из двух собственников недвижимости, может сделать с ней все, что угодно — например, продать.

В то время как второй владелец, младшая дочь Шукшиных — Ольга, собирается сделать из квартиры настоящий музей имени своего отца. Федосеева-Шукшина уверена, что именно последняя должна стать единственной хозяйкой спорной недвижимости.

«Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось. Мне очень недолго осталось. Мне 85 лет. Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне. Аня, одумайся! Приведи свой разум в порядок и пойми, что ты совершаешь преступление в отношении меня и своей семьи», — обратилась к внучке актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о личных драмах актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.