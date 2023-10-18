«Бесконечный кайф»: певица Валерия рассказала о самой приятной вещи в ее жизни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам народной артистки России, даже усталость не мешает ей заниматься любимым делом.

Супруга продюсера Иосифа Пригожина певица Валерия рассказала, что ей очень нравятся масштабные гастроли. Как рассказала артистка сайту Газета.ру, несмотря на частые переезды и усталость, встреч со зрителями всегда заряжает ее энергией.

«Я люблю вообще большие туры. Да, это физически очень тяжело. Это ежедневные переезды, порой даже по бездорожью, неудобные авиарейсы, поезда. То есть все это физически непросто, поэтому надо быть человеком крепким. Не всегда получается высыпаться. Но, конечно же, нужно, несмотря на усталость, выходить на сцену и дарить людям радость. Задача непростая, но, когда выходишь на сцену, силы откуда-то берутся, даже если их не было до того. Встреча со зрителями вдохновляет, заряжает, мотивирует. Вроде бы отдаешь энергию, но получаешь назад ее в еще большем размере. Это просто бесконечный кайф», — делится откровениями Валерия.

Певица добавила, что длительные туры помогают ей проводить больше времени с пользой для себя, так как она занята лишь одним делом. Не нужно тратить время и силы на интервью, съемки, студийные записи, работу по хозяйству и т. д. По словам звезды, гастроли позволяют уделять время спорту, отдыху, репетициям и написанию новых произведений.

Ранее 5-tv.u рассказывал о секрете народной любви к Иосифу Пригожину.