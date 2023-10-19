«Фиксировать и ставить метки»: на ЕГЭ начнут работать нейросети
Глава Рособрнадзора Музаев: нейросети будут фиксировать шпаргалки на ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
В сфере образования России начнет использоваться искусственный интеллект.
Нейросети планируют привлечь к работе во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом изданию KP.RU рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Так, нейросети не станут основным фактором оценки ЕГЭ, а лишь дополнительным. И окончательное решение о результатах тестов будет приниматься все же членами предметных комиссий, а на технологии возложат фиксацию событий во время сдачи экзамена.
«Она только фиксирует, ставит метки, а метки уже человек модератор просматривает и дает окончательный вердикт, действительно там был телефон или шпаргалка или нет», — объясняет Музаев.
Искусственный интеллект начнет работу на ЕГЭ с 2024 года. Что касается других изменений в ближайшее время, как отмечает Музаев, серьезных нововведений не планируется.
Например, Рособрнадзор пока не собирается переводить ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам в компьютерный формат. Кроме того, школьникам не нужно будет выполнять обязательные проверочные работы по иностранным языкам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что московским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей.