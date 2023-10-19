Эксклюзивные кадры из клиники после ЧП с наездом на женщину в Щелкове

Опубликованы кадры из клиники после ЧП с наездом на женщину в Щелкове

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru

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Вопиющий случай произошел в подмосковном Щелково, в офисе управляющей компании уже прошли обыски.

Сотрудница управляющей компании из города Щелкова, которая сбила женщину, пытаясь скрыться от возмущенных жильцов, задержана. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавшая находится под наблюдением врачей, в распоряжении нашей редакции оказались эксклюзивные кадры из клиники.

«Она начала садиться в машину с документами какими-то. Все начали ловить ее, кричать: „Держите, она сейчас уедет“. Мы встали и загородили машину. Она недолго думая сразу начала сдавать назад. Она меня повалила и проехала», — рассказывает потерпевшая.

Ну а в офисе управляющей компании сегодня весь день работали следователи. Они изъяли документы и допросили ее сотрудников. Уголовное дело возбуждено и по причине невыполнения ими обязательств — в преддверии зимы жильцы остались без тепла, а подвалы домов залиты водой.

Ранее 5-tv.ru освещал детали этой истории.