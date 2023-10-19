«Нужно делать конкретные шаги»: главные заявления Путина и итоги визита в Пекин

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В «Дяоюйтай» президент провел два дня.

Москва и Пекин сегодня подтвердили взаимный курс на тесное сотрудничество в различных сферах исключительно на равноправных условиях. Это главный итог международного форума «Один пояс, один путь». Об этом говорит даже то, как обращались Владимир Путин и Си Цзиньпин друг к другу. Фразой дня стало выражение «дорогой друг». У российского президента на полях форума была очень обширная программа, помимо основной повестки двусторонние встречи и в завершении пресс-конференции. О важных темах, которые обсуждались в Пекине — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вечерело. Мимо российского триколора на окраине Пекина проносились стаи птиц. Российский президент вернулся сюда только вечером и сразу приступил к одному из последних пунктов программы.

Свой визит в Пекин Владимир Путин завершил традиционным общением с прессой, которое решили провести на свежем воздухе на лужайке в государственной резиденции.

В «Дяоюйтай» президент провел два дня. Половина переговоров прошла в этом здании. А были еще и официальные мероприятия, программа форума. Но уставшим Путин не выглядит, с легкостью бьет на лету комара.

Интересно, что комар попал под горячую президентскую руку, когда его спрашивали о том, справится ли Россия с новыми американскими ракетами в зоне СВО. Штаты уже не ходят, прыгают по граблям. И очередной прыжок — авианосцы у наших границ.

«Они взяли затащили две авиационные группировки в Средиземное море, хочу сказать, это не угроза. То, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую — по моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства на Черном море. И наши самолеты МиГ-31 вооружены „Кинжалами“, они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов», — сказал президент.

Те самые «Кинжалы» с теми самыми «девятью махами» — отличный аргумент против избыточного военного присутствия в Средиземном море американцев. Попытки давить на нашу страну военной силой обречены на провал. Впрочем, как и атаки на нашу экономику. В мире есть партнеры, с которыми можно работать, а не конфликтовать. И поездка на форум — как раз про это. Вопрос «Известий» о том, нет ли противоречий между двумя крупными проектами — их «Одним поясом» и нашим Большим евразийским партнерством?

«Без всякого сомнения, одно дополняет другое, и в наших заявлениях же есть это, мы работали над этим с обеих сторон, более того, мы заинтересованы в развитии китайской инициативы „Один пояс, один путь“. Это будет создавать синергетический эффект для тех усилий и для тех вложений, которые мы сейчас делаем, развивая российские возможности. Мы в этом заинтересованы, будем работать совместно, никакой конкуренции здесь нет», — подчеркнул Путин.

Большое Евразийское партнерство — инициатива, которую Владимир Путин выдвинул еще в 2015 году. По духу очень напоминает китайскую инфраструктурную. Ее сегодня обсуждали на главном событии — больших российско-китайских переговорах.

Перед Домом народных собраний по этому случаю даже служебные собаки ходили в ногу с силовиками. Внутри Путин встречался с Си. Перед рукопожатием российский президент отдает пачку документов охраннику.

Сначала — разговор в присутствии очень больших делегаций. Затем — переговоры с глазу на глаз. Китайский лидер подсчитал: это их 42-я встреча. И стороны достигнут поставленных целей.

Китай выступает экономическим центром притяжения региона. Вся Азия развивается бурно. Вот вице-премьер Новак нас заверил: например, топливные рынки тут будут только расти.

«По всем оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие будет рост экономики более высокими темпами, чем в среднем по миру, чем Европа, Соединенные Штаты Америки — основные потребители. Поэтому, конечно, здесь будет расти потребление энергии», — заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

Россия — надежный поставщик ресурсов и не только их. И в Европе это многие понимают. Здесь, в Пекине, российский президент встречался с главой Сербии. И с премьером Венгрии провел большие переговоры.

«Что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях. Это ерунда, у него не пророссийские настроения. Он не пророссийский политик, он провенгерский политик. Нападают на него главным образом ни за то, что он занимает какую-то отличную от других евразийских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, а этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены, у них нет такого мужества, они ему завидуют. Позавидуют и нападают», — указал Путин.

Впрочем, и риторика других европейцев изменилась. Не все уже мечтают победить Россию на поле боя.

«Сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом господин Баррель говорит уже, за это похвалю. Но этого недостаточно, нужно делать конкретные шаги», — отметил российский лидер.

Например, Украина должна признать очевидные провалы и отменить документ, запрещающий любые переговоры с Россией. Но это она сделает, когда на Западе разрешат. А Россия будет действовать в своих интересах.

В завершение визита Путина в Китай пришла новость: председатель Си заявил, что его страна поддерживает то, как мы защищаем свой суверенитет.