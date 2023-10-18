«Я горд быть здесь»: Байден поддержал позицию Израиля по удару по больнице
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Байден поддержал позицию Израиля по удару по больнице
Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru
Позиция США и Израиля все больше расходится с оценкой ситуации другими мировыми игроками.
Американский президент Джо Байден в среду приехал в Израиль. Он не только не призвал израильтян и палестинцев к миру, но и однозначно поддержал именно ту версию взрыва в больнице в секторе Газа, которая выгодна военным ЦАХАЛ. Из Израиля передает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
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