Денежная кабала кредиторов: стоит ли брать микрозайм

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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В России их средний чек вырос на 3,2%.

Микрозаймы являются источником больших финансовых трудностей для россиян. Об основных ошибках, которые допускают клиенты микрофинансовых организаций, изданию aif.ru рассказал юрист-практик Вячеслав Курилин.

Статистика

Средний чек микрозаймов, которые жители России берут «до зарплаты», в последнее время увеличился. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в августе 2023 года россияне в среднем брали микрокредиты на сумму около девяти с половиной тысяч рублей, что на 3,2% больше, чем в августе прошлого года.

Кредит на кредит

Как объясняет Вячеслав Курилин, одной из самых распространенных ошибок является попытка погасить микрозаймом платеж по более крупному кредиту, например, потребительскому или ипотеке. В качестве примера юрист приводит случай, когда девушка, у которой задержали зарплату, взяла аж 12 микрозаймов, чтобы не пропустить ежемесячный взнос за ипотеку.

«Работодатель зарплату задержал еще больше, и заемщица не смогла вовремя оплатить долг перед МФО. Просрочка и проценты были очень большие, пришлось идти в суд, чтобы сохранить квартиру. На урегулирование вопроса ушло больше года», — рассказывает специалист.

Лучшим решением в данной ситуации юрист называет обращение к банку, в котором девушка брала кредит. Зачастую проценты за «просрочку» там гораздо ниже, нежели в микрофинансовых организациях.

Уверенность в собственных силах

Вячеслав Курилин напоминает: если вы не уверены на 100%, что вовремя вернете микрозайм, не стоит на это решаться. Ведь взыскания у МФО очень серьезные, и порой долг растет буквально в геометрической прогрессии, даже если задержать оплату на короткий срок.

Мелкий шрифт

По словам юриста, порой в договоре микрокредита прописываются не самые приемлемые для заемщика условия. Но очень часто люди просто недостаточно внимательно читают документы, которые подписывают. Что, разумеется, только отягощает их ситуацию. Поэтому стоит как можно внимательнее проверять все, что написано в договоре, в том числе сноски и небольшие абзацы.

Нелегальные «помощники»

Эксперт напоминает: даже если вы все-таки решились взять микрозайм, стоит обращаться в легальные организации, которые прописаны в реестре Центробанка России. Такие компании работают в рамках федерального закона и не могут «навесить» на клиента чересчур жесткие условия. Что точно нельзя сказать про «серых кредиторов», которые могут запросто прописать, например, залог в виде единственного жилья заемщика.

Альтернатива

Впрочем, Вячеслав Курилин в принципе не советует оформлять на себя микрозаймы.

«Лучше отдать предпочтение банковским продуктам, кредитным картам или же ломбардам. В последнем случае человек рискует только заложенным изделием», — резюмирует специалист.

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