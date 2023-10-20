Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября
Фото, видео: 5-tv.ru
Грядущая неделя готовит для вас интересные сюрпризы. На что следует обратить внимание?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 октября 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя контрастов начинается сразу с двух отчаянно неблагоприятных дней. Они называются дни потерь. Все начатое в эти дни обречено на потерю времени. Зато после них идут сразу 4 позитивных дня, на которых можно сконцентрировать свое внимание и усилия.
А в субботу ждем лунного затмения — время эмоций, осознаний и глубокого анализа.
Поэтому если что-то планировать то на среду, четверг, пятницу и субботу — пожалуй, эти дни самые перспективные.
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Понедельник, 23 октября 2023 года
День Деревянного Тигра. День потери, да еще и с плохими звездами. Дела идут трудно, энергии дня вязкие.
Раз в этот день трудно сосредоточиться на чем-то действительно важном, его вполне можно посвятить тому, до чего уже давно не доходят руки.
Мечтали посмотреть фильм? Самое время! Давно откладывали уютный вечерок с чашечкой теплого какао и любимой книжкой? Это идеальный день! Может быть, вы просто хотели насладиться дыханием осени и прогуляться — тоже отличное время. Этот день что-то более сложное поддержать не сможет.
Никаких импульсивных покупок — чтобы не разочаровываться. Никаких знакомств или важных мероприятий — чтобы не было мучительно обидно.
Дополнительно отягощает этот день звезда болезней, которая мешает еще и к врачу нормально сходить, чтобы не получить неприятных известий.
Радует, что дни потерь случаются не часто, так еще и дают нам возможность устроить себе выходной.
Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.
Вторник, 24 октября 2023 года
День Деревянного Кролика. Еще один день потерь. Отдыхаем, думаем о том что сделаем в более позитивные дни.
Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.
Среда, 25 октября 2023 года
День Огненого Дракона. Обладает хорошими звездами, но сталкивается с энергиями месяца. Идеально подойдет для завершения процессов, которые для вас важны. Мягкое расставание, успешный выход из проекта — лучшее что можно сделать в такой день.
Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.
Четверг, 26 октября 2023 года
День Огненной Змеи. Обладает хорошим потенциалом, хорошими звездами.
Годится для рутинных дел, может принести позитивные эмоции. Любая активность, контакты с людьми, пройдут успешно. Все переговоры можно смело на него намечать.
Хорошо для поиска медицинской помощи. Хорош для получения помощи от вышестоящих, покровителей.
Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.
Пятница, 27 октября 2023 года
День Каменной Лошади. К этому дню прилетает звезда небесного счастья, наделяя его превосходным потенциалом. Отлично подойдет для большинства дел, как важных, так и обычных ежедневных занятий. Целая плеяда благоприятных звезд усиливают вибрации этой пятницы.
В такой день хорошо подписывать контракты, учиться, инвестировать, проводить переговоры, искать работу, делать перелеты и переезды. Приятный аккорд в конце напряженной недели.
Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.
Суббота, 28 октября 2023 года
День Земляной Козы. Лунное затмение и полнолуние. Будьте внимательны к эмоциональной сфере. Несмотря на позитивные звезды, которые управляют его энергиями, есть риск эмоциональных встрясок. Поэтому конфликты и споры старайтесь разрешать мягко, не нарываться, не раскручивать спирали агрессии.
Очень хорошо провести медитацию в такой день.
Кроме того, он подойдет для подписания документов, обучения, внутренних — или иньских — дел.
Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.
Воскресенье, 29 октября 2023 года
День Стальной Обезьяны. Мягкое завершение недели. День не поддержит больших начинаний, зато подойдет для встречи с друзьями, общения в неформальной обстановке и отдыха.
Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.
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