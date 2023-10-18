«Во всем виноват вирус»: почему детям стоит делать прививки от гриппа

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Главный санитарный врач Москвы объяснила, чем опасны для ребенка острые респираторные заболевания.

В Москве в родительских чатах рассылаются короткие видео с разъяснениями, когда нужно прививать детей и почему не стоит бояться прививок. Об этом сообщает издание KP.RU.

Риски осложнений

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева объясняет, что вакцина от гриппа абсолютно безопасна, и в 88-90% случаев у детей после прививок вырабатывается стойкий иммунитет. Кроме того, осложнения от гриппа могут быть серьезнее, чем мифические негативные последствия вакцины.

«Когда после перенесенного заболевания на прием приходят родители с детьми, у которых страдает слуховой нерв, зрительный, из-за чего малыши начинают косить, их мучают сильные головные боли, потому что затронуты оболочки мозга, во всем этом виноват вирус гриппа», — рассказывает специалист.

Елена Андреева отмечает, что для удобства родителей, которые боятся вести ребенка в поликлинику из-за страха подцепить другой вирус, в столичных школах организованы кабинеты, где медики вакцинируют детей.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве снижается заболеваемость ОРВИ, поэтому делать прививки лучшего всего именно сейчас.

Защита от новых штаммов COVID-19

Что касается прививок от коронавирусной инфекции, в ближайшее время в столице появятся обновленные вакцины, после которых будет вырабатываться иммунитет, в том числе, от недавно появившихся штаммов. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, прямо сейчас в России проводятся исследования адаптированных препаратов.

Речь идет о двухкомпонентных «Спутник-V» и однокомпонентном «Спутник Лайт», в которых был обновлен антигенный состав. Как только результаты исследований будут получены, власти Москвы закупят новые вакцины для жителей столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, какие прививки обязательно должны делать все взрослые.