Живая волшебная палочка: звезды озвучили мечты на премьере «По щучьему велению»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Всем известная народная сказка отражает корень зла людей, которые хотят сиюминутного исполнения желаний, но мало кто действительно готов работать на реализацию своих мечт.

Людям хочется, чтобы исполнялись все их желания и мечты, и более того, чтобы это происходило быстро и легко. Народный герой Емеля-дурачок — собирательный образ того инфантилизма и простоты, свойственных многим. Звезды посетили киноконцертный зал «Октябрь» на Новом Арбате, где прошел закрытый показ фильма «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского и рассказали, какие бы свои желания они хотели загадать, если бы у них появилась возможность реализовать их сиюминутно. На премьеру пришли такие звездные гости как Алексей Чадов, Марьяна Спивак, Илья Гуров, группа «Ф’эмили» и другие.

Взяв за основу всем известный сюжет, создатели фильма немного отошли от основной линии и даже добавили новых персонажей. Например, в ленте появится кот Баюн, который будет говорить голосом Сергея Бурунова. По словам Александра Войтинского, жанр сказки интересен именно тем, что в нем можно создать удивительно сложные и невероятные условия, с помощью которых станет возможным отразить силу характера главного героя.

«Это очень важная сказка, это самая главная сказка нашей культуры. Потому что мы до сих пор в ожидании волшебной щуки. Она придет, а мы будем сидеть на диване, зависнем в тик-токе, а все само сделается. И мы сделали главное, что нужно было сделать, потому что в оригинале сказки Емеля так и продолжает использовать это волшебство, но так не бывает. А в сказке так не сказали, и это большая проблема. А мы говорим, что все равно нужно вставать с дивана, идти и действовать самому. И герой встает и идет дальше того, что может щука. Он делает все своими руками, и в этом главное послание», — эксклюзивно отметил режиссер в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Все люди мечтают о волшебной палочке. <…> Иногда хочется, чтобы желаемое произошло само. Русский человек такой, наверное, не только русский. У нас фильм про волшебную палочку, только она у нас живая», — подчеркнул продюсер проекта Сергей Сельянов.

Актриса Мила Ершова, которая и стала той самой щукой, исполняющей желания простака Емели, а чуть позже превратившаяся в Василису, отметила, что ее героиня обладает чертами современной девушки: она самодостаточна, хитра, с характером.

«Она у него появилась просто потому, что он ее поймал элементарно. Но по сюжету будет понятно, что она сама хотела выбраться из воды, что он ее тоже поймал, потому что она захотела быть пойманной, как у нас это в жизни бывает. Она на самом деле становится таким свидетелем трансформации Емели из такого лежебоки, который просто сидел на печи и ничего не делал, в такого героя смелого, доброго, прекрасного», — рассказывает Ершова.

А Никита Кологривый убежден, что его легкомысленный герой обладает спектром положительных качеств, которым следует научиться и обычным зрителям.

«У меня есть большое желание. Мне хочется, чтобы он помог многим сейчас справиться с какой-то депрессией, которая присутствует. Я ее чувствую у людей на уровне каком-то эмпатичном, я понимаю, что Емеля умеет бороться с проблемами улыбкой, он умеет смеяться, он умеет пропускать это все. У него есть любовь к жизни, легкость, и я, конечно, сам пытаюсь учиться у него, я вообще не такой человек», — поделился исполнитель главной роли.

Участники группы «Ф’эмили» Эмили и Платон признались, что если бы у них была возможность исполнить желания с помощью волшебной щуки, то они загадали бы всем здоровья, мира над головой, а также жизнь без обид и ссор. Ребята объяснили, что свои личные «хотелки» как построить музыкальную карьеру или стать популярными они могут реализовать самостоятельно, своими руками, а на вещи глобального уровня исполнители повлиять никак не могут, поэтому были бы счастливы воплотить их в жизнь по взмаху волшебной щуки.

«Хочется что-то такого, что может исполнить какой-то один персонаж или человек», — отметили юные артисты.

А певец и продюсер Илья Гуров, уже не раз столкнувшийся с суровой правдой жизни, не настолько наделен альтруизмом. При возможности он бы загадал быть материально богатым, крепкого здоровья себе и всем своим близким и, конечно, мира во всем мире. Гуров даже признался, что был бы не прочь схитрить и третьим желанием загадать исполнения еще трех и так до бесконечности, чтобы все его мечты реализовывались по кругу.

«Я думаю, что мы с Емелей во многом похожи. Мне свойственна инфантильность, я много фантазирую, я, бывает, куда-нибудь выхожу, сам того не зная, зачем я туда иду. И я верю в чудеса», — смеется певец.

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