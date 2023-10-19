«Желудок и психика неразделимы»: как йогурт и овощи могут влиять на депрессию

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Правда ли, что «второй мозг» находится в животе?

Употребление в пищу йогуртов и овощей может повышать у человека устойчивость к стрессу и в целом улучшать работу мозга. Об этом в своей монографии «Сосуды Жизни» заявляет немецкий сосудистый хирург Бернд Штекмайер, выдержку из которой приводит издание «БИЗНЕС Online».

Врач ссылается на исследования ирландского ученого Джона Крайна, который проводил опыты на мышах. Согласно результатам, если грызуны употребляли кисломолочные бактерии или овощные смеси, они лучше реагировали на стресс и проще справлялись с тревогой.

«По-видимому, желудок и психика все же неразделимы. Эмоции влияют на пищеварение. Боль в животе — не редкость, когда вы испытываете стресс», — отмечает Штекмайер.

По заключению другого эксперта, гастроэнтеролога Эмерана Майера, тот же пробиотический йогурт помогает справиться с депрессией. Фактически, мозг начинает работать иначе.

Человек становится более стрессоустойчивым и спокойнее реагирует на внешние раздражители — например, боль, страх или шум. Таким образом, профессор приходит к выводу, что, изменив рацион питания, можно воздействовать на те части мозга, которые отвечают за эмоциональную составляющую. Однако Штекмайер подчеркивает, что убедительных доказательств того, что йогурт из магазина излечит от депрессии и стресса, все же нет.

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