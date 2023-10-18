Планы поменялись: что Байден будет делать во время визита в Израиль

Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru

Ситуация изменилась из-за удара по больнице в секторе Газа.

В эти минуты в Тель-Авиве проходят переговоры президента США с израильским премьер-министром. Но дальнейшие планы Джо Байдену придется отменить.

Из-за накалившейся ситуации в регионе власти Иордании перенесли четырехсторонний саммит. Говорить о чем-либо, кроме как прекращении этой войны, сейчас нет смысла, пояснили в министерстве иностранных дел страны.

Все заявления к этому часу собрал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. Тель-Авив, отель «Кемпинский» — здесь встречаются Байден и Биньямин Нетаньяху.

Добраться сюда нам было непросто — город перекрыт, передвигаться на машине невозможно, только пешком. Меры безопасности очень серьезные — город наполнен полицейскими и военными — патрули буквально на каждом шагу.

Байден прилетел на час позже. Судя по всему, повестку приходится перекраивать на ходу, поэтому отстают от графика.

Переговоры были запланированы задолго до вчерашнего удара по больнице в Газе, где погибли сотни мирных палестинцев. Изначально речь шла о военной помощи Израилю.

«Мы активно оказываем дополнительную поддержку в обеспечении безопасности армии обороны Израиля, включая поставки боеприпасов для решения неотложных задач ЦАХАЛа. Вы, вероятно, увидите продолжение стабильной отправки вооружений в Израиль», — говорила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Теперь Байдену придется что-то сказать про больницу. Слишком большой резонанс в мире, чтобы игнорировать эту тему.

«У меня нет слов. Ночью в результате удара по больнице Al Ahli Arab в городе Газа были убиты сотни людей, в том числе пациенты, медицинские работники и семьи, которые пытались укрыться в больнице и вокруг нее. И снова самые уязвимые. Это совершенно неприемлемо», — отмечает верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По меньшей мере шесть человек были убиты, когда был обстреляна школа «БАПОР» в лагере беженцев Аль-Магази в центральном районе Газы. Школа служила убежищем для примерно четырех тысяч человек.

Скорее всего, Байден будет придерживаться израильской позиции — палестинцы сами себя обстреляли. В качестве подтверждения этой версии ЦАХАЛ опубликовал переговоры боевиков, где они обсуждают неудачный запуск ракет запрещенным в России движением «Исламский Джихад».

Эти доказательства не всем в мире кажутся убедительными. Разрушительная мощь самодельных ракет боевиков слишком мала, чтобы нанести такой ущерб — посол Палестины в ООН Рияд Мансур спорит с израильским лидером.

«Он лжец. Его пресс-секретарь и его пресс-аташе написали в Twitter, что Израиль нанес удар, думая, что вокруг этой больницы находится база ХАМАСа. А затем он удалил этот твит. У нас есть копия этого твита, и Талал (Наджи) может поделиться им с вами. Теперь они изменили историю, чтобы попытаться обвинить палестинцев. Это ложь. Представитель израильской армии около недели назад сделал заявление, в котором сказал: „Эвакуируйте больницы. Больницы — это мишени“. И действительно, неделю назад они нанесли удар по одной больнице. Так что их намерения известны и они несут ответственность за это преступление», — сказал Мансур.

После удара по госпиталю в Газе власти Иордании отменили в своей стране четырехсторонний саммит, куда должен был прилететь Байден, а также лидеры Египта и палестинской администрации. Предполагалось, что встреча пройдет в городе Амман с королем Иордании. Но глава иорданского МИДа объявил — сейчас бесполезно говорить о чем-либо, кроме прекращения войны.

Ранее 5-tv.ru писал, кто причастен к атаке на больницу в секторе Газа.