«Потенциальный негодяй»: почему в РФ одиноким мужчинам не дают усыновлять детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Hall; Личный архив Антона Сорвачева; 5-tv.ru

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В каждом представителе сильного пола обществу мерещится педофил.

Одинокие мужчины в России не имеют законной возможности усыновить детей. Более того, они лишены доступа ко всем репродуктивным технологиям, в том числе услугам суррогатного материнства. Причина — в дискриминационном отношении к мужчинам, считает семейный юрист Антон Сорвачев.

Комментируя всем известные примеры усыновления детей и рождения детей от суррогатной матери в российском шоу-бизнесе, юрист допустил, что для некоторых персон могут сделать исключение.

«Наверно, можно найти какие-то единичные случаи. Я слышал, что Киркоров к суррогатному материнству прибег. Не знаю, насколько это правда. В нашей стране он этого сделать не мог, потому что у нас запрещено суррогатное материнство для одиноких мужчин. Так же, как и усыновление. Думаю, что какие-то поп-звезды, политики первой величины могут себе это позволить. Но у нас разговор об обычных мужчинах, а не про тех, у кого есть деньги и какие-то административные ресурсы. Им никто не даст усыновить ребенка», — подчеркнул Сорвачев.

Россия — не исключение в подобном отношении к одиноким мужчинам. В странах Запада для этой категории граждан усыновление детей и доступ к репродуктивным технологиям зачастую тоже закрыт, добавил юрист.

«О чем говорить, если одиноких мужчин даже в отели не заселяют во многих странах?! В западном мире, и Россия не исключение, одинокий мужчина считается источником различных проблем, в том числе педофилии. Можно, опять же, найти какие-то исключения, но в целом тренд такой: одинокий мужчина для западного мира и для России — это зло, это плохо, это потенциальный негодяй», — резюмировал юрист.

При этом отношение к одиноким женщинам, по словам Сорвачева, совершенно иное: им разрешено усыновлять детей и прибегать к репродуктивным технологиям, да и в целом они не испытывают дискриминации со стороны общества и государства, которой по многим вопросам подвергаются одинокие представители сильного пола.

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