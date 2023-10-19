Мир разделился на две части: реакция в мире на удар по больнице в Газе

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

Массовые акции протестов прошли в арабских странах и в Европе, политики на Ближнем Востоке единогласно обвиняют Израиль.

В исламских странах уже назначили виновного в ударе по больнице в Секторе Газа — это Тель-Авив. Дипломатическая этика забыта, в выражениях никто не стесняется. В частности, в МИДе Саудовской Аравии произошедшее назвали «отвратительным преступлением Израиля». Его правительство турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в невиданной жестокости. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев собрал самые яркие заявления.

Сторонники «Хезболлы» в ливанском Бейруте направляются к посольству США. Сверху видно огромное число участников этой толпы. И еще больше людей на самой улице перед посольством. Кажется что они готовы его снести.

Иран, Ирак, Турция, Тунис, Иордания даже относительно лояльные к Израилю Франция и Швеция — везде массовые шествия, а в отдельных случаях и погромы. Протестующие предельно четко формулируют свои требования.

«Женевское соглашение запрещает трогать больницы и медицинские центры. То, что сейчас происходит, — это преступление против человечества под прикрытием американского правительства», — говорит протестующий Майсра Малас.

«Я здесь, чтобы поддержать ХАМАС и Газу. Они защищают всех людей, будь то исламская нация или арабская нация. Без преувеличения, они защищают все человечество», — считает участник акции протеста Самир Аль Авайда.

Политики всех стран, где бушуют протестующие, довольно активно, а где почти вынужденно вторят призывам толпы.

«Я самым решительным образом осуждаю этот преднамеренный обстрел, который является явным нарушением международного права», — написал в соцсети Х (бывший Твиттер) президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является подтверждением того, что Израиль лишен всяких человеческих ценностей», — выразил свое мнение в той же соцсети президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В противовес — оправдания Армии обороны Израиля. С самого начала там стали отстаивать свою версию событий о том, что палестинцы сами себя разбомбили. Запустили ракету, которая внезапно и по непонятной причине изменила траекторию.

«Знания из нескольких источников, которые мы имеем в наших руках показывают, что Исламский джихад ответственен за неудачный запуск ракеты, которая попала в госпиталь в Газе. Я повторяю, это ответственность Исламского джихада, который убил невинных людей в госпитале в Газе», — заявил представитель ЦАХАЛа Дэниел Хагари.

Однако палестинская сторона считает, что ответственность за атаку на госпиталь лежит на Израиле. И эту версию принимают на веру миллионы людей.

«Мы, как Группа арабских государств, возмущены этой резней, совершенной израильскими силами против больницы в секторе Газа, в которой, по первоначальным данным, было разорвано на части и убито около 500 мирных жителей», — сказал посол Палестины в ООН Рияд Мансур, выступая в коллективе представителей стран региона.

Погребенных под завалами вряд ли достанут сегодня или завтра. В конечном счете число погибших может легко превысить тысячу человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания.



