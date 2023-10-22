🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Каким знакам стоит уделить этому особое внимание?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 октября, старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени.

♈ Овны

Несмотря на некоторые трудности, день пройдет плодотворно. Вы быстро решаете проблемы, причем не только свои, но и чужие. Хорошо понимая, чего хотите добиться, вы не тратите время напрасно. Людям нелегко с вами: иногда вы говорите неприятные вещи, не считаете нужным смягчать критические замечания.

Космический совет: будьте мягче.

♉ Тельцы

Будет возможность о многом поговорить с людьми, чье мнение для вас важно. Вы вовремя получите полезную информацию, благодаря ей примете правильное решение. Вероятны неожиданные встречи с давними знакомыми, вы сможете восстановить старые связи, если захотите.

Космический совет: восстановите связи.

♊ Близнецы

Можно многого добиться. Однако это не будет легко. Вряд ли удастся избежать конкурентной борьбы, столкновения с сильным противником. Противостоять вашему напору трудно, соперники могут прибегать к нечестным методам, пытаться сбить вас с толку.

Космический совет: проявите концентрацию.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Будет много мелких неприятностей, незначительных проблем, каждая из которых тем не менее потребует внимания. Вы стараетесь избегать стрессовых ситуаций, но это не всегда удается. Волнения, переживания иногда настолько сильны, что приводят к недомоганиям.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♌ Львы

Вам нужен план действий. Чем лучше вы его продумаете, чем больше внимания уделите мелким деталям, тем лучше. Поступки, совершенные под влиянием мимолетных эмоций, не приносят ожидаемых результатов.

Космический совет: продумайте план действий.

♍ Девы

Не самый приятный день. Приходится корректировать планы, менять решения, принятые совсем недавно, и вам это не нравится. Дела, которыми вы рассчитывали заняться, нужно будет отложить на потом, чтобы сосредоточиться на чем-то более срочном, но менее интересном.

Космический совет: сосредоточьтесь на важном.

♎ Весы

Важно как можно раньше определиться с целями. Только поняв, чего хотите добиться, вы сосредоточитесь на делах, отбросите посторонние мысли, найдете способ избежать лишних разногласий и споров. Будет возможность довести до конца дела, начатые раньше.

Космический совет: закончите начатое.

♏ Скорпионы

День вам понравится: происходит много интересного, есть шанс проявить себя, скучать некогда. Ваши идеи получают поддержку, удастся реализовать то, что было давно задумано. Сложные дела не пугают, и вы справляетесь с ними хорошо.

Космический совет: проявите себя.

♐ Стрельцы

День пройдет хорошо, если вы не станете переоценивать свои силы. Вероятны недомогания, общее ухудшение самочувствия. Поэтому лучше не браться за дела, требующие серьезных физических усилий.

Космический совет: успокойтесь.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Вам придется нелегко, но день пройдет довольно плодотворно. Вы настойчивы, и часто именно поэтому добиваетесь успеха. Однако дела отнимают много сил; имейте это в виду, когда будете строить планы. Жизненный потенциал снижен, есть опасность, что напомнят о себе хронические заболевания.

Космический совет: проявите настойчивость.

♒ Водолеи

Для того чтобы чувствовать себя хорошо, вам сегодня просто необходимы интересные дела и яркие впечатления. Однообразие губительно сказывается не только на настроении, но и на самочувствии. Радуют встречи, экскурсии и прогулки. День хорошо подходит для встреч со старыми знакомыми.

Космический совет: добавьте яркости в жизнь.

♊ Рыбы

День открывает новые возможности. Будет жаль, если вы не воспользуетесь ими из-за недостатка уверенности в себе или просто неясной тревоги. Те, кто решится на важный шаг, не пожалеют об этом. Чаще вспоминайте о тех успехах, которых уже успели достичь. Это вернет вам веру в свои силы.

Космический совет: верьте в свои силы.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru называл четыре знака зодиака, которых ждет финансовый успех в октябре 2023