Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 23 по 29 октября 2023 года.

С 23 октября Солнце погружается в глубинное, непознанное пространство Скорпиона. Меркурий и Марс, также находящиеся в этом знаке, образуют стеллиум со светилом и усиливают эмоциональный накал, желание контролировать и доминировать, интенсивно проявлять сексуальные порывы. Всплывают темные стороны личности: ревность, мстительность, жесткость. Но при этом повышается способность трансформировать эти качества благодаря силе воли, способности брать ответственность и выруливать из кризисных ситуаций.

У представителей бизнеса и банковских структур повышается количество сделок и операций, связанных с финансами. Но стоит учитывать все риски, так как Юпитер в Тельце, акцентирующий внимание на материальной стороне жизни, создает напряженное воздействие на эту связку планет. И способствует переоценке возможностей, чрезмерному азарту, сверхнагрузкам и склонности к агрессивному насаждению своей позиции.

Наилучшим и эффективным способом проявить эти энергии и достичь долгосрочного результата помогут занятия спортом, бизнесом, аналитикой, погружение в темы эзотерики, психологии, психоанализа. Важно разумное и взвешенное распределение своих ресурсов, как финансовых, так и энергетических.

Благоприятно сейчас пройти курсы обучения ораторскому мастерству или финансовой грамотности. Стремление докопаться до истины приведет вас к искомому.

28 октября Луна возвращается в свою обитель — знак Тельца, в котором усиливаются потребности в любви и наслаждениях. И встретит там фазу полнолуния и лунное затмение на оси ресурсов Телец, Скорпион. В день затмения не рекомендуется начинать важные дела, операции, выяснять отношения. Стоит воздержаться от употребления алкоголя и переедания, а также посещения мест с большим скоплением людей. Зато отлично работает практика по освобождению от вредных привычек. У метеозависимых и пожилых людей может проявиться бессонница и повышенная эмоциональность. Поэтому лучше заранее предусмотреть возможности провести эти дни в спокойном режиме и выйти из коридора затмения в обновленном и просветленном состоянии.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов внимание привлечено к рабочим процессам, бытовым и домашним хлопотам, здоровью. Это отличное время, чтобы добиваться своих целей с помощью наработки полезных навыков, освоения и внедрения методик, способствующих более качественной жизни. Скорректировать режим дня в соответствии с биологическими ритмами.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов отношения с деловыми партнерами и компаньонами, друзьями, коллегами и супругами оправдывают все ожидания. Смело решайте юридические дела, заключайте договоры, сотрудничайте. Это время компромиссов. В соответствии с вашим природным обаянием и миролюбием вы способны транслировать в мир энергии равновесия, баланса и гармонии.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, у вас благоприятный период для медицинского комплексного обследования, реабилитации, лечения застарелых или хронических заболеваний. Если вы решите обратиться за получением кредита, застраховать имущество, вложиться в бизнес или расширить производство, можете рассчитывать на выгодные условия и удачный исход дела.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков обширные возможности открываются в сферах, касающихся мировоззрения, духовных побуждений, религии, законотворчества и образования, международных контактов и публикаций в СМИ. Посетите яркие спортивные мероприятия, места силы. Включите воображение и предайтесь мечтам. Это поможет вам расширить жизненное пространство, обрести более зрелое понимание себя и мира в целом.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, смело двигайтесь вперед по карьерной лестнице. Достигайте своих целей и уверенно решайте вопросы, связанные с государственными вышестоящими органами и официальными инстанциями. Делайте дело, за которое взялись, и тогда обретете авторитет и признание своих заслуг. На вашем пути зеленый свет и возможность пробить стены, которые ранее казались вам недосягаемой крепостью.

Дева — гороскоп на неделю

Девам важно сейчас ощущение принадлежности к коллективной жизни общества, включенность в социальные группы, организации, объединения с единомышленниками на основе общей идеи. Это принесет удачу и окажет ощутимый вклад в вашу жизнь. Осуществляются самые смелые надежды, появляются верные и надежные друзья. Благоприятный период для освоения новых IT-технологий и интернет-ресурсов.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, для вас лучшее средство от осенней хандры — это уединиться и пребывать в состоянии спокойствия и безмятежности. Установите связь со своей интуицией и найдите точку опоры во внутреннем мире. Медитативные практики, сон, прогулки, йога и легкие седативные средства помогут снять излишнее беспокойство.

Скорпион — гороскоп на неделю

Новые возможности и перспективы захватывают вас с головой в прямом и переносном смысле. Вы способны взойти на новую ступень развития, стать лучшей версией себя, поменять имидж или пересмотреть способ подачи себя в обществе. Уверенность в своих силах и магнетизм придадут дополнительный колорит и вашей и без того харизматичной натуре.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов заметно повышается чувство собственного достоинства, самооценка и уровень материального благополучия. Вы способны удовлетворить насущные потребности, раскрыть в себе новые таланты, найти легкие и доступные способы наслаждения жизнью. Смело совершайте сделки по купле-продаже, получайте доход от индивидуального труда.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги склонны включаться в дела ближайшего окружения: соседей, родственников, одноклассников или попутчиков. Увеличивается количество разъездов, знакомств или деловых контактов, общения по телефону или в соцсетях. Происходит активный обмен информацией. Это подходящее время для расширения клиентской базы, торговли, обучения новым навыкам.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев легко и непринужденно решаются вопросы, связанные с недвижимостью, домом и семьей. Сейчас вы, как никогда ранее, ратуете за соблюдение семейных традиций. Можно расширять свои земельные владения и обзавестись домиком или небольшой студией. Вам открываются возможности стать домохозяином и самому решать, как и где жить.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, вспомните, давно ли вы влюблялись и летали, будто на крыльях. Самое время повторить, чтобы обновить чувства. Устройте романтический вечер, праздник без повода. И одарите близких подарками и вниманием. Позвольте себе творческое самовыражение. Классно почувствовать себя волшебником, подключить детский восторг и увидеть чудеса своей жизни.

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