🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Лунный Стрелец несколько уводит наши мыслительные процессы от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления. Каким знакам нужно быть более внимательными?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 19 октября, рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей.

♈ Овны

Утром будет трудно избежать разногласий и споров. Часто в них виноваты именно вы, потому что неохотно идете на уступки, легко начинаете сердиться, если вас кто-то критикует, и не проявляете гибкости там, где она была бы кстати.

Космический совет: проявите гибкость.

♉ Тельцы

Очень беспокойный день. Вы стараетесь добиться многого, спешите, чтобы получить нужный результат как можно быстрее. Часто это приводит к ошибкам, и они могут обойтись дорого.

Космический совет: не спешите.

♊ Близнецы

День будет очень беспокойным. Трудно на чем-то сосредоточиться, разные дела постоянно требуют внимания, вас это заставляет нервничать. Многие Близнецы, раздраженные из-за суеты, начинают ссориться со всеми вокруг. Все изменится к лучшему, как только вы возьмете себя в руки.

Космический совет: возьмите себя в руки.

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♋ Раки

Трудно ладить с окружающими. Кажется, что они специально делают все неправильно, говорят неприятные вещи и провоцируют вас. Иногда это действительно так, но чаще дело в вашей мнительности. Именно она заставляет искать подвох и тайный смысл там, где их нет.

Космический совет: проявите характер.

♌ Львы

Вы склонны сердиться часто и без причины, винить всех вокруг в своих проблемах. Пытаясь быстрее добиться нужного результата, вы часто принимаете неверные решения, игнорируете советы, к которым стоило бы прислушаться.

Космический совет: прислушайтесь к советам.

♍ Девы

Вы хорошо ладите с людьми, общение часто оказывается полезным. Неважно, носят ли встречи деловой или личный характер — они в любом случае проходят приятно, у всех оставляют хорошее впечатление.

Космический совет: будьте собой.

♎ Весы

Утром многое получается отлично. Воспользуйтесь этим, чтобы сделать нечто важное или полезное, решить вопрос, который давно не давал покоя. Вероятны хорошие новости и интересные предложения, а также отличные идеи. Позже возникнут незначительные, но досадные преграды на пути.

Космический совет: решите все вопросы.

♏ Скорпионы

Будет много напряженных и противоречивых моментов. Несмотря на это, вы сохраните оптимизм и уверенность в успехе, благодаря которым и добьетесь того, к чему стремились. Вы не обращаете внимание на то, что вас не касается, избегаете пустых разговоров и лишних споров, держитесь в стороне от чужих конфликтов.

Космический совет: сохраните оптимизм.

♐ Стрельцы

Будет много приятных моментов. Вам везет там, где вы этого не ожидали, появляется шанс достичь успеха в деле, на котором вы давно мысленно поставили крест. Можно случайно получить какую-то полезную информацию и использовать ее в своих интересах.

Космический совет: используйте полученную информацию.

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♑ Козероги

Общаться и находить подход к самым разным людям у вас сегодня получается гораздо лучше, чем решать какие-то вопросы самостоятельно. Так что можно провести деловые переговоры или поговорить о чем-то важном с близкими.

Космический совет: проведите переговоры.

♒ Водолеи

Вы во многом можете добиться успеха. Но звезды тут не при чем: дело только в вашей настойчивости, готовности снова и снова прикладывать усилия. Но чрезмерные нагрузки, и физические, и эмоциональные, сегодня могут привести к проблемам со здоровьем.

Космический совет: берегите себя.

♊ Рыбы

Будет много странных происшествий, удивительных событий. Мало что идет по плану, часто приходится импровизировать, на ходу принимать решения. Но вы не жалуетесь. Вас ведет интуиция, достаточно прислушиваться к ее подсказкам, чтобы достичь поставленных целей.

Космический совет: слушайте интуицию.

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