🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Лунный Стрелец несколько уводит наши мыслительные процессы от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления. Каким знакам нужно быть более внимательными?
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 19 октября, рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей.
♈ Овны
Утром будет трудно избежать разногласий и споров. Часто в них виноваты именно вы, потому что неохотно идете на уступки, легко начинаете сердиться, если вас кто-то критикует, и не проявляете гибкости там, где она была бы кстати.
Космический совет: проявите гибкость.
♉ Тельцы
Очень беспокойный день. Вы стараетесь добиться многого, спешите, чтобы получить нужный результат как можно быстрее. Часто это приводит к ошибкам, и они могут обойтись дорого.
Космический совет: не спешите.
♊ Близнецы
День будет очень беспокойным. Трудно на чем-то сосредоточиться, разные дела постоянно требуют внимания, вас это заставляет нервничать. Многие Близнецы, раздраженные из-за суеты, начинают ссориться со всеми вокруг. Все изменится к лучшему, как только вы возьмете себя в руки.
Космический совет: возьмите себя в руки.
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♋ Раки
Трудно ладить с окружающими. Кажется, что они специально делают все неправильно, говорят неприятные вещи и провоцируют вас. Иногда это действительно так, но чаще дело в вашей мнительности. Именно она заставляет искать подвох и тайный смысл там, где их нет.
Космический совет: проявите характер.
♌ Львы
Вы склонны сердиться часто и без причины, винить всех вокруг в своих проблемах. Пытаясь быстрее добиться нужного результата, вы часто принимаете неверные решения, игнорируете советы, к которым стоило бы прислушаться.
Космический совет: прислушайтесь к советам.
♍ Девы
Вы хорошо ладите с людьми, общение часто оказывается полезным. Неважно, носят ли встречи деловой или личный характер — они в любом случае проходят приятно, у всех оставляют хорошее впечатление.
Космический совет: будьте собой.
♎ Весы
Утром многое получается отлично. Воспользуйтесь этим, чтобы сделать нечто важное или полезное, решить вопрос, который давно не давал покоя. Вероятны хорошие новости и интересные предложения, а также отличные идеи. Позже возникнут незначительные, но досадные преграды на пути.
Космический совет: решите все вопросы.
♏ Скорпионы
Будет много напряженных и противоречивых моментов. Несмотря на это, вы сохраните оптимизм и уверенность в успехе, благодаря которым и добьетесь того, к чему стремились. Вы не обращаете внимание на то, что вас не касается, избегаете пустых разговоров и лишних споров, держитесь в стороне от чужих конфликтов.
Космический совет: сохраните оптимизм.
♐ Стрельцы
Будет много приятных моментов. Вам везет там, где вы этого не ожидали, появляется шанс достичь успеха в деле, на котором вы давно мысленно поставили крест. Можно случайно получить какую-то полезную информацию и использовать ее в своих интересах.
Космический совет: используйте полученную информацию.
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♑ Козероги
Общаться и находить подход к самым разным людям у вас сегодня получается гораздо лучше, чем решать какие-то вопросы самостоятельно. Так что можно провести деловые переговоры или поговорить о чем-то важном с близкими.
Космический совет: проведите переговоры.
♒ Водолеи
Вы во многом можете добиться успеха. Но звезды тут не при чем: дело только в вашей настойчивости, готовности снова и снова прикладывать усилия. Но чрезмерные нагрузки, и физические, и эмоциональные, сегодня могут привести к проблемам со здоровьем.
Космический совет: берегите себя.
♊ Рыбы
Будет много странных происшествий, удивительных событий. Мало что идет по плану, часто приходится импровизировать, на ходу принимать решения. Но вы не жалуетесь. Вас ведет интуиция, достаточно прислушиваться к ее подсказкам, чтобы достичь поставленных целей.
Космический совет: слушайте интуицию.
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