Путин попросил Шойгу доложить о происходящем в зоне СВО на Украине

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Президент проводит совещание, на котором обсуждаются спецоперация и ближневосточный конфликт.

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 октября, проводит совещание, в числе участников которого есть постоянные члены Совета безопасности страны. Глава государства попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу доложить о происходящем сейчас в зоне спецоперации на Украине.

«Два вопроса обсудим: первое — это ситуация в зоне СВО. Попрошу министра обороны коротко об этом сказать. Прямо то, что происходит на сегодняшний день, на данный момент времени», — сказал Путин.

Также в совещании принимают участие глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Виктор Золотов. Вторым вопросом, стоящим на повестке дня, Путин назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25 в зоне СВО.