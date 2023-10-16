Шоколад и конфеты «Аленка» официально признаны халяльными

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Эти кондитерские изделия не имеют пищевые добавки, запрещенные нормами ислама.

Фабрика «Красный Октябрь» получила халяльный сертификат на шоколад «Аленка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество — Халяль» сертификат Халяль на часть продукции фабрики «Красный Октябрь“», — говорится в сообщении.

Сертификат стал первым в России, внесенным в систему Росаккредитации. Его выдали на серийное производство конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», горький «Бабаевский», «Элитный» и другую продукцию. Сертификат позволит фабрике увеличить объем выпуска этих товаров и усилить доверие протребителей.

В Роскачестве добавили, что халяльные кондитерские изделия не должны иметь в составе такие ингредиенты, как желатин и кармин, а также другие пищевые добавки, запрещенные нормами ислама. В проверке продукции приняли участие ведущие эксперты в области шариата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать хороший шоколад. Разобраться в этом вопросе помог председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.