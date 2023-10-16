«Мощный выстрел»: Путин проводит беседы по телефону с ближневосточными лидерами

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Россия продолжает выступать за немедленное прекращение огня между Израилем и Палестиной.

Президент России Владимир Путин совершил сегодня, 16 октября, пять телефонных разговоров с лидерами Ирана, Сирии, Египта, Израиля и Палестины Ибрахимом Раиси, Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Сегодня у нас такой мощный выстрел — пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии и президентом Ирана. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — сказал он.

Россия считает необходимым немедленно прекратить огонь и приступить к урегулированию беспрецедентного конфликта между Израилем и Палестиной. И для этого нужны активные и резкие шаги. По словам Ушакова, целью любых мирных переговоров должна быть реализация одобренной ООН формулы двух стран, предполагающая создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Сегодня Путин и обсуждает все эти темы с ближневосточными лидерами.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Египет выразил желание стать миротворцем в конфликте Израиля и ХАМАС.