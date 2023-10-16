Нарушила закон: в Грузии начнется процедура импичмента президента Зурабишвили

Фото: www.globallookpress.com / JÃ¼rgen Heinrich

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Лидер республики позволяла себе зарубежные поездки вопреки запрету правительства.

Конституционный суд (КС) Грузии признал действующего президента страны Саломе Зурабишвили нарушительницей законодательства и разрешил начать процедуру импичмента на фоне ее несогласованных с правительством поездок за границу. Об этом сообщил в эфире местного телеэфира председатель КС Мераб Турава.

Находящаяся у власти партия «Грузинская мечта» инициировала импичмент Зурабишвили после того, как она вопреки полученным отказам посещала иностранные государства. Известно, что ей было отказано в поездках в десяток стран, среди которых Германия, Украина, Израиль и ОАЭ.

Турава уточнил, что Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября текущего года осуществляла представительские полномочия во внешнеполитической сфере, не получив согласия правительства, что является нарушением конституции. Это разрешает начало процедуры импичмента.

Парламенту предстоит утвердить решение суда голосами 100 депутатов. За парламентским большинством 84 голоса из 150. В случае утверждения решения КС парламентом президент будет отстранен от занимаемой должности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Грузии прокомментировала новости о своей отставке.