Не время: почему в Израиле не захотели видеть Зеленского

Иерусалим заявил Зеленскому, что сейчас не время для его визита

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Читайте нас в: Дзен Новости

Он хотел прилететь вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Но что-то пошло не так.

Иерусалим заявил, что нынешнее время не подходит для визитов президента Украины Владимира Зеленского в Израиль. Об этом сообщает портал Ynet.

Зеленский хотел вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном посетить Израиль на прошлой неделе после «турне» по Европе. Однако же Иерусалим отказал главе киевского режима, аргументируя решение тем, что сейчас для этого неподходящее время.

Дни сочтены: когда Запад перестанет помогать Украине

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину.