«Потребности нет»: почему Вован из «Реальных пацанов» отказался от спиртного

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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В жизни актера и его близких людей начался новый этап.

Пермяк Владимир Селиванов получил бешеную популярность благодаря съемкам в сериале «Реальные пацаны». Роль не наделенного интеллектом друга главного героя подарила ему без преувеличения всероссийскую известность. Ради съемок Селиванов соглашался на самые невероятные эксперименты.

Новый этап стартовал в жизни 38-летнего артиста, когда он решил отвлечься от актерского амплуа на музыку. Попутно Селиванов развелся со второй супругой, начал блогерскую деятельность и бросил пить. На последнее, рассказал он изданию «Страсти», его вдохновила новая возлюбленная - блогер Александра Калмыкова. Насмотревшись на вторую половинку, которая увлекается спортом, Селиванов всерьез захотел отказаться от спиртного и начал тренироваться.

«Я не напивался, но мог иногда выпить немного. Для меня это было нормой. Мы договорились, что будем позволять себе алкоголь в определенных рамках, которые обозначили. Сейчас у меня нет потребности в алкоголе», — высказался актер.

Появление новой избранницы буквально перевернуло жизнь артиста с ног на голову. Еще сильнее «Вована» с избранницей сблизило общее дело — наравне с уже существующей работой влюбленные развивают собственный блог.

Планируется, что совсем скоро звездная пара переедет в новый дом. Сейчас знаменитости занимаются обустройством жилища. Будущие супруги всерьез задумываются над тем, чтобы в новом жилище было уютно, ведь в скором времени они, возможно, захотят малыша.

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