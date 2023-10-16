Прождал всю ночь: саудовский принц поставил Блинкена в неловкое положение

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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Деловая встреча двух официальных лиц государств пошла не по плану.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию был вынужден целую ночь ждать встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. О деталях неловкой ситуации с участием официальных представителей двух государств сообщила газета The Washington Post.

Переговоры госсекретаря с наследным принцем были запланированы за месяц до официальной встречи. Планировалось, что в рамках деловой беседы американец обсудит с принимающей стороной вопрос возможного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Однако вместо назначенного времени встреча началась не вечером, как изначально и предполагалось, а на следующее утро.

«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться в субботу, но принц явился на нее только на следующее утро», — гласит сообщение.

Что именно стало причиной накладки неизвестно, однако завершилась встреча с такой же задержкой, как и началась.

Уже позже глава американского внешнеполитического ведомства в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что США поддерживают Израиль в стремлении прекратить атаки ХАМАС. В Вашингтоне ожидают, что список конкретных мер не позволит конфликту разрастись.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль ускорил подготовку к началу наземной операции в Секторе Газа.