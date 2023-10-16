Особая атмосфера: какой город актер Даниил Воробьев считает душой России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

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Артист провел там свое детство, поэтому город невероятно близок ему.

Актер из фильма «Повелитель ветра» Даниил Воробьев считает, что Кострома — душа России. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Этот город для знаменитости — место из детства. Ему, по мнению артиста, удалось сохранить особенную атмосферу.

«В Костроме огромное количество церквей и храмов, поэтому город по праву может называться душой России. Именно здесь колыбель семейства Романовых, отсюда берет начало история царствующей фамилии. В Костроме свой особенный ритм, акцент и люди», — рассказывает Воробьев.

Актер Даниил Воробьев. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

При этом актер подчеркивает, что местные жители любят свой город и с радостью встречают все позитивные изменения. Также артист называет Кострому типичной провинцией, которая живет самодостаточно и с достоинством.

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