Младший лейтенант ВСУ Савенко сообщил, что от его бригады осталось 40%

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Существенные неудачи в зоне спецоперации уже признают и сами боевики.

Сложивший в октябре под Запорожьем оружие украинский младший лейтенант Максим Савенко сообщил о потерях в его бригаде. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Очень много. В основном, все раненые и погибшие — от артиллерийский обстрелов, дронов», — сказал он.

Савенко добавил, что к настоящему моменту от всего подразделения, сформированного изначально, осталось примерно 40%.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин раскрыл правду о потерях ВСУ в контрнаступлении.