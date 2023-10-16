Банк России презентовал новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Цветовое оформление купюр осталось прежним, однако украшающие их достопримечательности изменились.

Банк России представил обновленные рублевые банкноты номиналом 1000 и 5000. Первая стала одой Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а вторая — посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Презентация состоялась в пресс-центре РИА Новости. О новом композиционном наполнении банкнот рассказал заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов. Кадры с презентации попали в распоряжение 5-tv.ru.

Как будет выглядеть новая купюра 1000 рублей

Цветовое оформление купюр осталось прежним, однако украшающие их достопримечательности изменились. Так, на лицевой стороне банкноты номиналом 1000 рублей появилась Никольская башня нижегородского Кремля, а также всем известная стрелка, где встречаются две реки — Волга и Ока. Это знаковое место для жителей Нижнего Новгорода, отметил Белов.

Также на лицевой стороне размещена знаменитая нижегородская ярмарка. Ее центральный павильон можно увидеть на втором плане. Правее же — стадион «Нижний Новгород», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

На оборотной стороне купюры изображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии, расположенный в Уфе.

Как будет выглядеть новая купюра 5000 рублей

Лицевая сторона банкноты номиналом 5000 рублей украшена стелой «Европа — Азия» — это символическая граница между Европой и Азией, проходящей вдоль Уральских гор. Также на банкноте изображена композиция узнаваемых зданий Екатеринбурга — это и современные высотки, и памятники конструктивизма. С правой стороны купюры помещен дом Севастьянова — одна из главных достопримечательностей города.

На оборотной стороне представлен памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, а правее от него — изображение стелы «66 параллель», расположенная в Салехарде, на полярном круге. На втором плане же — объекты промышленного потенциала Урала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем настоящая ценность памятных монет.