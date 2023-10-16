«Это второй эшелон»: покинувших Россию релокантов припечатали без прикрас

Фото: www.globallookpress.com / Jean Marc Quinet

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Почему разъехавшиеся по странам Запада знаменитости заблуждаются, считая себя элитой?

С момента отъезда части представителей российского шоу-бизнеса за рубеж прошло около года. Практически каждый второй из них уже успел прочувствовать на себе вкус тяжелой жизни вне Москвы.

Сейчас некоторым уехавшим из России звездам не хватает денег на существование, из-за чего они вынуждены продавать недвижимость. Однако это только начало — дальше будет только хуже.

В интервью телеведущему Вячеславу Манучарову на YouTube востоковед Каринэ Геворгян объяснила, почему релоканты заблуждаются, считая себя богемой, и почему знаменитостей постигнет разочарование, когда они столкнутся лицом к лицу с реальностью. По ее словам, сформировавшееся в их головах убеждение о собственной избранности разобьется о быт, когда музыканты и актеры посмотрят на ситуацию трезво и со стороны.

«Давайте сразу назовем вещи своими именами. Я из этой же богемной среды. В этой среде мода очень много значит. В какой-то момент в шоу-бизнес заползла мода высокомерного фрондерства. Это очень буржуазная мода, околобогемная, не вполне натуральная. Почему? Потому что выдающиеся таланты строем не ходят. Истинные гении, как правило, неуемные люди, чем и выделяются», — подчеркнула она.

Гении, с которыми Геворгян удалось пообщаться лично, никогда не встанут в один ряд с беглецами, уверена востоковед. По ее словам, истинная сущность уехавших становится очевидна уже просто потому, что те выбрали путь переезда.

«Те, что пошли строем друг за другом за рубеж — это второй эшелон. Они не гении, но очень одаренные люди. Они яркие, образованные, конъюнктурные, потому что гений может быть благополучным, но может быть и бомжом, может бояться денег. Релоканты же люди с амбициями, что и отличает их от гениев. Гении знают себе цену, но не тщеславны», — говорит она.

По словам Геворгян, тенденция, при которой знаменитости сначала получают госпремии, а позже «делаются антисоветчиками», не способна вызывать ничего, кроме улыбки. Такими людьми двигает исключительно мода.

«Я знаю эту среду — она амбициозная и талантливая, и всегда хочет материального благополучия, это всегда сопряжено. Очень забавно наблюдать, как те же люди, которые получали госпремии, потом делаются антисоветчиками. Современные релоканты — следователи этой моды. А дальше они увлеклись этой модой и оторвались от реальности», — припечатала их Геворгян.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из уехавших выставил на продажу квартиры и дома.