Полвека за забором: зачем 71-летний девственник прячется от женщин

Фото: www.globallookpress.com / Walter Bibikow

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Мужчина отгородился от запретного плода еще в 16 лет — что его так напугало?

Чудовищный страх перед женщинами заставил 71-летнего жителя Руанды построить забор и на всю жизнь спрятаться в своем доме. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации таблоида, Каллитксе Нзамвите по сей день является девственником. За всю жизнь он ни разу не имел романтических отношений и вообще не контактировал с представительницами прекрасного пола.

Осознание того, что девушки вызывают у него ужас, впервые появилось у молодого человека в 16 лет. Сначала он просто отгородился от женщин, а затем возвел вокруг своего участка забор высотой в четыре с половиной метра.

Больше Нзамвите практически никогда не покидал дом. Выжить в таких условиях самому целомудренному человеку, которому могут позавидовать многие монахи, помогают, как ни странно, соседки — они приносят к двери еду и необходимые вещи.

«Это странно, но, несмотря на то, что он боится женщин, именно мы приносим ему еду и другие предметы первой необходимости», — поделилась одна из местных жительниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 123-летняя девственница из Руанды попросила помочь найти ей жениха.