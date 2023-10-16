«Лучше и интереснее»: почему Надежда Бабкина не выходит за молодого возлюбленного

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Какие проблемы есть в отношениях исполнительницы народных песен и ее избранника?

Народная артистка России Надежда Бабкина не торопится выходить замуж за своего молодого возлюбленного Евгения Гора. По мнению нумеролога Фариды Красавкиной, которым она поделилась в беседе с dni.ru, 73-летняя исполнительница не связывает себя узами брака из-за сложностей в отношениях.

Бабкина и Гор вместе уже не один год, но из-за внушительной разницы в возрасте — певица старше возлюбленного на 30 лет — их отношения можно назвать неоднозначными. Кроме того, как считает Красавкина, у пары есть проблемы из-за несовместимости характеров: артистка более эмоциональна и может подавлять партнера своей энергетикой, а у ее возлюбленного свои четкие правила и порядки.

«Надежда Бабкина придирается к мелочам, а Евгения это раздражает, потому что он не любит, когда на него давят. Но свои правила он сильно отстаивает», — говорит нумеролог.

Помимо этого, по мнению Красавкиной, в их союзе имеет место психоэмоциональная и финансовая зависимость. Они, само собой, негативно сказываются на отношениях — пара то сходится, то расходится.

«Они не хотят брать ответственность друг над другом. А брак и роспись это огромная ответственность, и они к этому относятся очень серьезно. Такой союз похож на „гостевой брак“, в котором каждый пребывает до тех пор, пока не найдет что-то лучше и интереснее», — объясняет Красавкина.

Однако нумеролог отмечает и тот факт, что возлюбленным тяжело находиться далеко друг от друга. Поэтому страсть между ними кипит до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость лица в 73 года.