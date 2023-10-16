Избежала смерти чудом: кому Мадонна обязана своим спасением
Певица Мадонна вышла на сцену после госпитализации и поблагодарила врачей
Фото: www.globallookpress.com / ZUMAPRESS.com
Прошедшим летом поп-дива была вынуждена отменить юбилейный тур из-за тяжелого недуга.
В конце июня певица Мадонна угодила в больницу с серьезной бактериальной инфекцией. Перед этим 65-летнюю знаменитость нашли лежащей без сознания в ее собственном доме.
Перепугавшаяся прислуга тут же вызвала «скорую помощь», которая немедля доставила звезду в больницу. Спустя считанные недели Мадонна вышла на связь, чтобы сообщить: она чувствует себя лучше, но о выписке речи не идет.
Знаменитости потребовалось время, чтобы восстановиться. Сразу после случившегося поп-дива вынуждена была отменить юбилейный гастрольный тур из-за недомогания.
На днях же артистка повторно вышла на связь и поделилась, что ее мытарствам в больничных стенах пришел конец. Более того — уже спустя считанные дни после выписки Мадонна вышла на сцену и впервые раскрыла, кому на самом деле обязана своим излечением.
От окончательного выгорания и бесконечных проблем знаменитость спасли врачи и поклонники. Исполнительница призналась, что чуть не умерла, но в итоге смогла выкарабкаться.
«Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня. И мои дети были там — именно мои дети спасают меня каждый раз. Я проснулась, а все мои дети сидели вокруг меня. Я должна быть рядом со своими детьми, я должна жить ради них», — цитирует артистку издание Daily Mail.
Уже после возвращения на сцену Мадонна собирается наверстать упущенное. Согласно расписанию Celebration Tour, в октябре она должна дать четыре концерта подряд на одном стадионе в Лондоне, затем поедет в Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию.
В каждом городе у звезды намечено по два-четыре стадионных шоу. Артистка, как можно сделать вывод, планирует работать на износ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мадонна опубликовала видео своего первого танца после перенесенной болезни.