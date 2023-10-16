Сквозь боль и слезы: самые страшные травмы знаменитостей на сцене

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Казусы, происходящие с артистами на концертах, могут быть очень опасными для жизни и здоровья. Кто из звезд с этим сталкивался?

Многие знаменитости считают своим долгом завершить выступление, даже если этому мешает травма или болезнь. Действительно ли любимое дело затмевает боль? 5-tv.ru собрал самые яркие случаи из сценической жизни российских звезд.

SHAMAN



SHAMAN поранил ногу во время концерта. Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Исполнитель поранил ногу на шоу 14 октября 2023-го во время хита «Танцы на стеклах». Танцоры страховали музыканта, проводя по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.

И, хотя певец заранее учился ходить по этому материалу, не испытывая боли, пореза на сцене избежать не удалось. После выступления ему оказали необходимую медицинскую помощь, однако отменять концерт из-за ранения SHAMAN не стал. На следующий день он вновь вышел на сцену и исполнил эту композицию с повязкой на ступне.

Олег Газманов



Олег Газманов чуть не погиб из-за микрофона. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В 1995 году артист едва не погиб от удара током на сцене. Это произошло во время выступления, когда Газманов взял в руку микрофон.

Позже певец рассказал, что как будто бы увидел самого себя с высоты. Он понял, что надо отпустить микрофон, чтобы прийти в чувства. Пока люди вокруг не понимали, что произошло и как помочь, Газманов оттолкнул ногой стойку и пришел в себя.

Полина Гагарина



Полина Гагарина выступала на адреналине. Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

В 2019 году певица травмировала спину во время репетиций, однако после этого решила выступить под обезболивающими препаратами. Однако боль все равно была невыносимой, и певица не могла даже самостоятельно подняться и спуститься со сцены. После этого Гагарина лечила спину с помощью иглоукалывания.

Ольга Бузова



Ольга Бузова пострадала из-за невнимательности фанатов. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Однажды на концерте в Брянске певица решила прыгнуть со сцены в толпу. Поклонники среагировали не сразу, поэтому звезда оказалась на полу.

Публика не восприняла этот инцидент всерьез, однако после мероприятия артистка с трудом передвигалась и не могла ходить без посторонней помощи.

Алена Торганова



Алена Торганова едва не лишилась пальца на концерте. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В 2013 году Торганова, будучи солисткой группы Reflex, споткнулась на сцене во время выступления и едва не лишилась пальца на руке. Ее кисть попала в один из вентиляторов, который в итоге травмировал фалангу пальца.

Певицу доставили в больницу, где хирург смог пришить ей часть пальца. Сейчас у певицы все хорошо, ее травма зажила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дубцова получила травму во время концерта.