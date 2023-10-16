Израиль сообщил об эвакуации жителей районов, граничащих с Ливаном

Фото: Reuters / ILAN ROSENBERG

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Сколько израильских населенных пунктов опустеет?

План по эвакуации жителей приграничных с Ливаном районов Израиля до двух километров от границы выполняется. Об этом объявило управление по ЧС Минобороны и армия страны.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до двух километров от ливанской границы», — говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о 28 населенных пунктах Израиля.

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в секторе Газа введен пятичасовой режим прекращения огня.